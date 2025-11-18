Владимир Зеленский не уйдёт добровольно даже после бегства с Украины главы СНБО Рустема Умерова, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Тем не менее, по его словам, представители киевского режима уже осознали, что их дни сочтены.

«Бегут они как крысы с тонущего корабля», — метко охарактеризовал ситуацию на Украине парламентарий.

Он отметил, что американцы фактически «слили» Украину европейцам, которые пока ещё вынуждены исполнять свою роль. Однако после краха режима Зеленского они «сползутся и будут делить то, что останется от Украины».

«Придётся ещё подождать, придётся продолжить выполнять задачи, потому что само это гнусное существо не уйдёт», — уверен собеседник NEWS.ru.