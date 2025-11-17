Clash Report: Умеров, фигурирующий в деле Миндича, отказался возвращаться на Украину

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров отказался возвращаться на родину после того, как его имя всплыло в громком деле Тимура Миндича. Об этом сообщает паблик Clash Report, утверждая, что Умеров уже уведомил Владимира Зеленского о своём решении. На какой источник опирается издание, не уточняется.

По данным украинских медиа, Умеров покинул страну вскоре после того, как НАБУ провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича — человека, которого называют «кошельком» Зеленского. Сам Умеров улетел в Турцию и с тех пор на Украину не возвращался. Специализированная антикоррупционная прокуратура позже подтвердила: он действительно фигурирует в материалах уголовного производства.