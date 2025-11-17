Clash Report: Умеров, фигурирующий в деле Миндича, отказался возвращаться на Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Фото © ЕPA / TOLGA BOZOGLU
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров отказался возвращаться на родину после того, как его имя всплыло в громком деле Тимура Миндича. Об этом сообщает паблик Clash Report, утверждая, что Умеров уже уведомил Владимира Зеленского о своём решении. На какой источник опирается издание, не уточняется.
По данным украинских медиа, Умеров покинул страну вскоре после того, как НАБУ провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича — человека, которого называют «кошельком» Зеленского. Сам Умеров улетел в Турцию и с тех пор на Украину не возвращался. Специализированная антикоррупционная прокуратура позже подтвердила: он действительно фигурирует в материалах уголовного производства.
Расследование по делу Миндича уже получило статус одного из крупнейших коррупционных скандалов последних лет — с обысками, изъятыми миллионами и бегством ключевых фигурантов за границу. Так, сам Миндич сбежал из страны прямо перед началом обысков, с чем ему помог лично Зеленский. В итоге рейтинг главаря киевского режима за неделю обрушился на 40%. А в Европе подумывают отказаться от финансирования Украины из-за коррупционного скандала.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.