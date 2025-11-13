Россия и США
Зеленский лично помог своему «кошельку» Миндичу сбежать с Украины, заявили в Раде

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский сам предоставил возможность своему соратнику, бизнесмену Тимуру Миндичу, покинуть Украину. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя ситуацию вокруг коррупционного дела, в котором замешан Миндич.

Он отметил, что Зеленский дал своему «кошельку» рычаги влияния и возможность назначать министров и послов, а затем помог уехать.

«Можно сколько угодно держать жителей Украины за идиотов, но это Зеленский дал Миндичу рычаги влияния, возможность назначать министров и послов, а когда тот спалился, вывез его из страны. Зеленский вор и мародёр, и должен быть отстранён от власти», написал Дубинский в соцсетях.

Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что его окружение отмывало около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен покинул страну перед началом обысков. В Европе опасаются, что скандал повлияет на дальнейшее финансирование Киева.

