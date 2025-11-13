Квартиру Миндича назвали «предвыборным штабом Зе» и местом сходок коррупционеров

Киевская верхушка вся была повязана коррупционными схемами, даже проживали нечистые на руку украинские чиновники в одном доме и все «крепко дружили». Об этом в соцсети сообщает блогер Анатолий Шарий. Он опубликовал фото многоэтажки на улице Грушевского в Киеве, где обитал «кошелёк« Владимира Зеленского — бизнесмен Тимур Миндич, сбежавший за рубеж после коррупционного скандала.

Дом Миндича. Фото © Анатолий Шарий

Шарий пишет, что квартира Миндича находилась в одном подъезде с квартирой Зеленского и на пару этажей выше жилища украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. Недалеко также проживал нардеп Игорб Палица. В эту «нехорошую квартиру» часто захаживал и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак, его много раз видели с Миндичем и в парке возле дома, отмечает Шарий.

«Эта же квартира была, так сказать, предвыборным штабом «Зе» [Владимира Зеленского] до второго тура выборов. Охрану этой квартиры, «Нафтогаза», завода «Изумруд» и всех объектов Миндича и Коломойского* до начала войны осуществляло охранное предприятие Коломойского* под руководством Шайхета — отца Андрея Шайхета, который «отметился» в начале войны», — пишет блогер.

По его словам, в этой квартире побывало «чёрт знает сколько деятелей» Украины. Так, «Цукерманы каждый шабат бывали там, либо Тимур с семьёй приходили к ним на Пушкинскую». Даже день рождения Зеленского однажды праздновался, утверждает Шарий, «тоже на Груше — на 18-м этаже, где находилась ещё одна недостроенная квартира Миндича».

«Квартира регулярно проверялась, и после одной из таких проверок в кабинете Тимура установили акустическую систему подавления записывающих устройств. Также использовали переносной генератор электромагнитных помех, а всю охрану проверили на полиграфе», — отметил он.

