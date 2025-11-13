Скандал с «кошельком» Зеленского повлияет на финансирование Киева ЕС

Коррупционный скандал вокруг сбежавшего с Украины бизнесмена Тимура Миндича, прозванного «кошельком Владимира Зеленского», станет препятствием для Киева в получении финансирования от Евросоюза. Об этом пишет Politico.

Украина и без того рискует оказаться в опале на Западе, так как Бельгия не желает отменять блокировку «репарационного кредита». Кроме того, против раздачи денег выступает ещё и Словакия. А без этого кредита странам Европы будет затруднительно найти средства для спонсирования Киева. По мнению автора публикации, европейские политики вряд ли решатся на новый кредит. Издание напомнило, что давать деньги Украине уже прекратил Вашингтон. А скандал с коррупцией в окружении Зеленского только усугубил ситуацию.

«Всё это происходит в очень неподходящий момент, когда Брюссель должен принять решение о выделении дополнительного финансирования Киеву. Это создаёт украинцам огромные проблемы с убеждением западных союзников продолжать финансирование. И это даёт повод сторонникам MAGA и представителям Центральной Европы, например венграм, задаться вопросом: «Зачем мы это делаем?» — пояснил иностранный советник украинского правительства.

Как резюмируется в статье, Европа может продолжить отправлять деньги и оружие на Украину, но в кулуарах киевскому руководству сильно достанется за громкие коррупционные скандалы. Сейчас Украина ещё имеет ценность для еврочиновников, но если так пойдёт дальше, то возникнут очень неудобные вопросы.