Офис Владимира Зеленского применяет тактику блокировки Telegram-каналов, чтобы предотвратить обсуждение коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, совладельца фирмы «Квартал 95». Такое заявление распространил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Ситуативная стратегия офиса: <...> заблокировать телеграм-каналы, чтобы они не упоминали о «плёнках Миндича», — отметил он.

По словам украинского парламентария, именно в рамках этой же стратегии Зеленский наведался в прифронтовые зоны и отстранил от должности министра юстиции Германа Галущенко, который тоже был вовлечён в схему. Гончаренко* добавил, что администрация президента намерена активно освещать тяжёлую ситуацию на фронте, которую он и сам признаёт катастрофической, отчасти из-за влияния Миндича.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало доказательства масштабной коррупционной схемы в энергетике. Правоохранители опубликовали фотографии изъятых у высокопоставленных чиновников сумок с валютой. Основной фигурант дела, бизнесмен Тимур Миндич, успел скрыться за границей до старта спецмероприятий. НАБУ также обнародовало аудиозаписи его разговоров с сотрудниками «Энергоатома».

