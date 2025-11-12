Министра юстиции Украины отстранили из-за скандала с «‎кошельком» Зеленского

Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранён от исполнения обязанностей 12 ноября в связи с коррупционным скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «‎кошельком» Владимира Зеленского. Об этом сообщила премьер-министр Незалежной Юлия Свириденко.

«Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции», — написала она в соцсетях.

Исполняющей обязанности назначена Людмила Сугак, ранее занимавшая должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции. Решение об отстранении Галущенко было принято на внеочередном заседании правительства, посвящённом расследованию коррупционных схем, связанных с предпринимателем.