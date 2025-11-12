Министра юстиции Украины отстранили из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранён от исполнения обязанностей 12 ноября в связи с коррупционным скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Об этом сообщила премьер-министр Незалежной Юлия Свириденко.
«Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции», — написала она в соцсетях.
Исполняющей обязанности назначена Людмила Сугак, ранее занимавшая должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции. Решение об отстранении Галущенко было принято на внеочередном заседании правительства, посвящённом расследованию коррупционных схем, связанных с предпринимателем.
Напомним, утром 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства Тимура Миндича, которого в публикациях характеризуют как соратника и так называемого «кошелька» Владимира Зеленского. Отмечается, что совладельца «Квартала 95» не оказалось на месте, поскольку предприниматель выехал из страны за несколько часов до проведения следственных действий. Считается, что эти события вызвали напряженную реакцию в ближайшем окружении президента Зеленского.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.