Залёг на дно?! На Украине бурно обсуждают исчезновение Зеленского после поездки в Херсон

Владимир Зеленский впервые за долгое время не выступил с вечерним обращением на фоне дела в отношении близкого к нему бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в вымогательстве денег у партнёров «Энергоатома». Это заметили обычные украинцы, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* не преминул заострить на этом внимание.

«Зеленский вчера не сделал вечернее обращение. Таково было, когда были протесты по НАБУ... Мы должны измениться. Мы должны изменить систему принятия решений. У нас умирают люди. Наш люди! Пока Зеленский И его друзья воровали деньги и носили их в сумках. Это – цинизм», — прокомментировал нардеп «исчезновение» главы киевского режима.

В качестве примера он напомнил о визите Владимира Зеленского в Херсон, в ходе которого он сфотографировался на фоне въездной арки в город и снимался с детьми. Цинизмом депутат счёл и блокировку телеграмм-каналов, чтобы они не упоминали о плёнках Миндича. Последнее фото Зеленский выложил из Херсона, дальше в соцсетях он не появляется, но в его канале выходят посты об «‎успехах» ВСУ. При этом комментарии к его сообщениям отключены. Но в соцсетях украинцы бурно обсуждают его молчание.