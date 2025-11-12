Залёг на дно?! На Украине бурно обсуждают исчезновение Зеленского после поездки в Херсон
Зеленский впервые за долгое время не выступил с вечерним обращением к украинцам
Зеленский в Херсоне. Обложка © Офис президента Украины
Владимир Зеленский впервые за долгое время не выступил с вечерним обращением на фоне дела в отношении близкого к нему бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в вымогательстве денег у партнёров «Энергоатома». Это заметили обычные украинцы, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* не преминул заострить на этом внимание.
«Зеленский вчера не сделал вечернее обращение. Таково было, когда были протесты по НАБУ... Мы должны измениться. Мы должны изменить систему принятия решений. У нас умирают люди. Наш люди! Пока Зеленский И его друзья воровали деньги и носили их в сумках. Это – цинизм», — прокомментировал нардеп «исчезновение» главы киевского режима.
В качестве примера он напомнил о визите Владимира Зеленского в Херсон, в ходе которого он сфотографировался на фоне въездной арки в город и снимался с детьми. Цинизмом депутат счёл и блокировку телеграмм-каналов, чтобы они не упоминали о плёнках Миндича. Последнее фото Зеленский выложил из Херсона, дальше в соцсетях он не появляется, но в его канале выходят посты об «успехах» ВСУ. При этом комментарии к его сообщениям отключены. Но в соцсетях украинцы бурно обсуждают его молчание.
Напомним, утром 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства Тимура Миндича, которого в публикациях характеризуют как соратника и так называемого «кошелька» Владимира Зеленского. Отмечается, что совладельца «Квартала 95» не оказалось на месте, поскольку предприниматель выехал из страны за несколько часов до проведения следственных действий. Считается, что эти события вызвали напряженную реакцию в ближайшем окружении президента Зеленского.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.