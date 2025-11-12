Боялся даже смотреть по сторонам: Кастюкевич раскрыл фон поездки Зеленского в Херсон

Поездка Владимира Зеленского в Херсон, судя по всему, прошла под гнётом страха, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он подчеркнул, что лидер киевского режима прибыл туда не ради людей, а ради красивой картинки для Запада.

«Даже по выложенным фото и видео видно невооружённым глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно», – сказал Кастюкевич РИА «Новости».

По его словам, Зеленскому безразличны страдания жителей региона: «Ему нужна не жизнь людей, а территория». Сенатор также напомнил, что жители Херсонской области в 2022 году уже сделали свой выбор в пользу России.

«Сколько бы ни записывал Зеленский видеоселфи на фоне въездных стел, Херсонщина – это субъект Российской Федерации», – заявил он.

Кастюкевич добавил, что сейчас город находится под украинской оккупацией и переживает тяжёлые времена: «Херсон выжжен голодом, нищетой и страхом. Люди лишены воды, хлеба, продуктов и медикаментов».

Ранее Life.ru писал, что губернатор Владимир Сальдо назвал фото Зеленского в Херсоне попыткой скрыть серьёзные проблемы ВСУ. Его визит состоялся на фоне ухудшения ситуации на фронте и заявления Дональда Трампа о прекращении финансирования Киева. При этом такие демонстративные поездки Зеленского часто становятся сигналом кризиса на линии боевых действий.