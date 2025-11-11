Ситуация Владимира Зеленского ухудшается, несмотря на его отрицания, сторонникам остаётся за него лишь молиться. Об этом в эфире RT заявил западный журналист Рик Санчес. Запись появилась на странице в соцсети X.

«Положение Зеленского с каждой минутой выглядит всё мрачнее. Если вы его сторонник, сейчас самое время, ну, не знаю, помолиться за него или что-то в этом роде, потому что дела у него плохи», — констатировал журналист.

Санчес выразил удивление призывом Зеленского к усилению антироссийских санкций после ударов по украинской энергетике, а также поставил под сомнение целесообразность дальнейшей финансовой помощи Западом.

«Действительно ли Запад хочет дать ещё денег этому парню? Отрицание Украиной достигло апогея», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский инсценировал отключение света во время интервью для The Guardian, несмотря на наличие у него резервных генераторов, исключающих реальное обесточивание. Этот инцидент был назван «специально созданным представлением», призванным вызвать сочувствие и показать «тяжёлую жизнь» в условиях продолжающейся «российской агрессии».