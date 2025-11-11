Россия и США
11 ноября, 13:40

«Положение всё мрачнее»: В США призвали сторонников Зеленского молиться

На Западе заявили, что положение Зеленского с каждой минутой становится мрачнее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Ситуация Владимира Зеленского ухудшается, несмотря на его отрицания, сторонникам остаётся за него лишь молиться. Об этом в эфире RT заявил западный журналист Рик Санчес. Запись появилась на странице в соцсети X.

«Положение Зеленского с каждой минутой выглядит всё мрачнее. Если вы его сторонник, сейчас самое время, ну, не знаю, помолиться за него или что-то в этом роде, потому что дела у него плохи», — констатировал журналист.

Санчес выразил удивление призывом Зеленского к усилению антироссийских санкций после ударов по украинской энергетике, а также поставил под сомнение целесообразность дальнейшей финансовой помощи Западом.

«Действительно ли Запад хочет дать ещё денег этому парню? Отрицание Украиной достигло апогея», — заключил он.

Минус область: Украинцы напомнили о примете после визита Зеленского в Херсон

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский инсценировал отключение света во время интервью для The Guardian, несмотря на наличие у него резервных генераторов, исключающих реальное обесточивание. Этот инцидент был назван «специально созданным представлением», призванным вызвать сочувствие и показать «тяжёлую жизнь» в условиях продолжающейся «российской агрессии».

