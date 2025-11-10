Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил постановку, инсценировав отключение света во время интервью для The Guardian. Об этом в беседе с Life.ru заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По словам сенатора, у главы государства есть резервные генераторы, поэтому «остаться без электричества он не мог ни на минуту». Джабаров назвал случившееся «представлением, сделанным специально», чтобы вызвать сочувствие и показать, «как тяжело жить президенту Зеленскому в эпоху продолжающейся российской агрессии».

Мы можем показать другие кадры — как он издевался без света, воды и пищи бомбёжками над жителями Донбасса, ЛНР и Запорожья, как издевался над своими собственными гражданами. Я думаю, что всё это — показатель его показушной натуры. Владимир Джабаров Член Совета Федерации, сенатор

Он добавил, что артистическая манера, оставшаяся у Зеленского со времён участия в «95-м квартале», до сих пор влияет на его поведение. Подводя итог, сенатор назвал экс-комика «показушником».

Напомним, в ходе интервью британскому изданию в Мариинском дворце произошло отключение света. Само издание не уточнило, являлся ли этот инцидент запланированной акцией для демонстрации близости Зеленского к народу. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, комментируя инцидент, предположил, что таким образом бывший комик пытается выжать «скупую финансовую слезу» из европейских партнёров.