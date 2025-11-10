Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник прокомментировал инцидент с отключением света во время интервью главаря киевского режима Владимира Зеленского британскому журналисту в Киеве. Дипломат предположил, что таким образом бывший комик пытается выжать «скупую финансовую слезу» из европейских партнёров.

«Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты. В Мариинском дворце в Киеве, давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian погас свет», — написал Мирошник у себя в Telegram-канале.

Мирошник обратил внимание на закономерность использования подобных приёмов. По его словам, сирена воздушной тревоги включалась во время визита бывшего президента США Джо Байдена, посещение бомбоубежища организовывалось для президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Чернигове, а теперь используется тема проблем энергосистемы.

Напомним, в Мариинском дворце в Киеве произошло внезапное отключение электроэнергии в момент проведения интервью главаря киевского режима журналистом издания The Guardian. На опубликованной записи видно, как в зале, где проходила беседа, неожиданно гаснет свет, и Зеленский вместе с журналистом удивлённо смотрят по сторонам. Уже более двух суток в ряде регионов Украины, включая Киев, введены графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии, которые, как ожидается, продолжатся и в дальнейшем.