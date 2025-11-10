В Мариинском дворце в Киеве произошло внезапное отключение электроэнергии в момент проведения интервью главаря киевского режима Владимира Зеленского журналистом издания The Guardian. Кадры инцидента распространились в украинских СМИ.

На опубликованной записи видно, как в зале, где проходила беседа, неожиданно гаснет свет, и Зеленский вместе с журналистом удивлённо смотрят по сторонам.

В Киеве во время интервью Зеленского пропало электричество. Видео © X / Paul Fleuret

Уже более двух суток в ряде регионов Украины, включая Киев, введены графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии, которые, как ожидается, продолжатся и в дальнейшем.