Германия призвала Киев к переговорам после полного отключения ТЭС на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut
Украине необходимо соглашаться на переговоры. С таким заявлением к Киеву обратился немецкий основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети Х.
Отключение ТЭС создаёт серьёзные проблемы для жителей столицы Украины, особенно с учётом приближающегося холодного сезона. Дотком призвал к мирному урегулированию конфликта, отмечая, что ситуация с энергоснабжением угрожает жизни граждан.
«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — написал он.
Ранее сообщалось, что все её тепловые электростанции на территории Украины в настоящий момент не работают. Генерация полностью остановлена, а ранее восстановленные мощности потеряны. Причиной остановки названы ночные атаки на энергетическую инфраструктуру страны.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.