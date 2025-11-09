Германия призвала Киев к переговорам после полного отключения ТЭС на Украине

Украине необходимо соглашаться на переговоры. С таким заявлением к Киеву обратился немецкий основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети Х.

Отключение ТЭС создаёт серьёзные проблемы для жителей столицы Украины, особенно с учётом приближающегося холодного сезона. Дотком призвал к мирному урегулированию конфликта, отмечая, что ситуация с энергоснабжением угрожает жизни граждан.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — написал он.

Ранее сообщалось, что все её тепловые электростанции на территории Украины в настоящий момент не работают. Генерация полностью остановлена, а ранее восстановленные мощности потеряны. Причиной остановки названы ночные атаки на энергетическую инфраструктуру страны.