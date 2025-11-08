«Ноль генерации»: На Украине остановили все государственные ТЭС после ночной атаки

Государственная компания «Центрэнерго» объявила, что все ее тепловые электростанции на территории Украины в настоящее время не функционируют. Эта информация была опубликована на официальной странице компании в соцсетях.

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в сообщении.

По заявлению компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.



Ранее сообщалось, что российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.