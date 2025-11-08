Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:25

Зеленский насчитал более 450 БПЛА и 45 ракет при ночном ударе ВС России

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский, выступив в своем Telegram-канале, сообщил о массированной атаке со стороны ВС РФ, в ходе которой было применено более 450 БПЛА и 45 ракет за прошедшую ночь. В связи с этим экс-комик вновь обратился с призывом к ужесточению санкций против России, заявив, что «давление должно быть сильнее».

Зеленский конкретизировал свои предложения, упомянув конфискацию замороженных российских активов, введение новых рестрикций и увеличение поддержки Украины.

Экс-комик также сообщил, что под удар попали следующие регионы Украины: Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Одесская области. Зеленский уточнил, что целью атак были объекты энергетической инфраструктуры страны.

«Где деньги, Зин?»: СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе
«Где деньги, Зин?»: СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar