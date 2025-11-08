Зеленский насчитал более 450 БПЛА и 45 ракет при ночном ударе ВС России
Обложка © ТАСС / АР
Владимир Зеленский, выступив в своем Telegram-канале, сообщил о массированной атаке со стороны ВС РФ, в ходе которой было применено более 450 БПЛА и 45 ракет за прошедшую ночь. В связи с этим экс-комик вновь обратился с призывом к ужесточению санкций против России, заявив, что «давление должно быть сильнее».
Зеленский конкретизировал свои предложения, упомянув конфискацию замороженных российских активов, введение новых рестрикций и увеличение поддержки Украины.
Экс-комик также сообщил, что под удар попали следующие регионы Украины: Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Одесская области. Зеленский уточнил, что целью атак были объекты энергетической инфраструктуры страны.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.
