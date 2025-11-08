Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:04

«Где деньги, Зин?»: СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе

СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимиру Зеленскому предстоит дать объяснения западным партнёрам относительно расходования предоставленной Украине финансовой помощи. К такому выводу приходит издание The Spectator.

В публикации утверждается, что Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнёров, почему они должны продолжать финансировать Киев. Обозреватель издания указывает на то, что решение экс-комика о выплатах гражданам по тысяче гривен и предоставлении бесплатного проезда на поездах было принято в неподходящий момент.

При этом автор отмечает, что украинский бюджет испытывает нехватку средств, а передача Киеву замороженных российских активов не гарантирована из-за позиции Бельгии.

«И так дыра в бюджете»: В Раде ответили нецензурной бранью на социальные инициативы Зеленского
«И так дыра в бюджете»: В Раде ответили нецензурной бранью на социальные инициативы Зеленского

Зеленский давно настраивает против себя пока ещё союзников. Президент Польши Кароль Навроцкий не так давно обвинил экс-комика в неблагодарности. Он указал на нерешённые исторические и экономические противоречия, призвал к диалектическому сочетанию солидарности с Незалежной и жёсткого отстаивания польских национальных интересов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar