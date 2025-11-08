Владимиру Зеленскому предстоит дать объяснения западным партнёрам относительно расходования предоставленной Украине финансовой помощи. К такому выводу приходит издание The Spectator.

В публикации утверждается, что Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнёров, почему они должны продолжать финансировать Киев. Обозреватель издания указывает на то, что решение экс-комика о выплатах гражданам по тысяче гривен и предоставлении бесплатного проезда на поездах было принято в неподходящий момент.

При этом автор отмечает, что украинский бюджет испытывает нехватку средств, а передача Киеву замороженных российских активов не гарантирована из-за позиции Бельгии.

Зеленский давно настраивает против себя пока ещё союзников. Президент Польши Кароль Навроцкий не так давно обвинил экс-комика в неблагодарности. Он указал на нерешённые исторические и экономические противоречия, призвал к диалектическому сочетанию солидарности с Незалежной и жёсткого отстаивания польских национальных интересов.