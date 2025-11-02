«И так дыра в бюджете»: В Раде ответили нецензурной бранью на социальные инициативы Зеленского

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк выразил резкое несогласие с предложением Владимира Зеленского о бесплатном проезде для украинцев на поездах «Укрзализныци» на расстояние до 3000 километров. Парламентарий назвал эту инициативу популистской, подчеркнув, что она потребует значительных финансовых затрат, в то время как государственный бюджет испытывает серьёзный дефицит. Инициативу властей депутат отметил нецензурным междометием.

«[Зеленский] объявляет о бесплатной перевозке на 3 тысячи км для всех. Ещё раз: для всех, без льготных категорий, просто бесплатно катаем всё население», — приводит издание «Страна.ua» слова Железняка.

По мнению Железняка, правительство не может обеспечить даже повышение зарплат военнослужащим из-за сложной финансовой ситуации, при этом также планируется запуск программы «зимняя тысяча», когда каждый украинец зимой получит порядка $24.

Глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко также выразил критику в адрес данной инициативы. Он отметил, что в то время как правительство анонсирует бесплатные железнодорожные поездки для всех граждан, раненые военнослужащие ВСУ, находящиеся в эвакуационных поездах, получают скудный обед, состоящий из варёного картофеля, яйца, половины огурца и одного ломтика хлеба. Гудименко опубликовал фотографию этого обеда в своих социальных сетях, сопроводив её комментарием: «Краткий обзор новой социальной инициативы Зеленского».

Ранее сообщалось, что Киев уже два месяца не платит мобилизованным в учебных центрах ВСУ. По словам родственников военных, финансовые службы перекладывают ответственность на бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета призванных.