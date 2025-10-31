Россия и США
31 октября, 14:37

Киев уже два месяца не платит мобилизованным в учебных центрах ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские военнослужащие, проходящие подготовку в учебных центрах ВСУ, не получают денежное довольствие на протяжении двух месяцев. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах со ссылкой на поступающую информацию.

«Появилась информация, что в учебных центрах ВСУ вот уже два месяца мобилизованным не выплачивают положенное денежное довольствие. Это подтверждается сообщениями родственников военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

По его словам, финансовые службы перекладывают ответственность на бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета призванных.

Ранее военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко, который находился в плену, рассказал, что украинская сторона не осуществляет эвакуацию тел погибших военных с целью избежать выплаты компенсаций семьям погибших. Также Моисеенко сообщил об обстоятельствах своего призыва: ранее он имел бронь от мобилизации как работник завода, но в 2024 году военкомат отказал в продлении бронирования, ссылаясь на изменения в перечне военно-учётных специальностей.

