31 октября, 00:04

В Раде обвинили Зеленского в унижении истории Украины из-за событий в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской истории после того, как памятник Александру Пушкину в Одессе был огорожен деревянными досками. Парламентарий назвал произошедшее «очередным актом вандализма от пустой и ничтожной власти».

«Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей всё то, что напоминает им о настоящем», — написал он в своих соцсетях.

Памятник Пушкину в Одессе разрисовали символикой «Азова»*

Напомним, в августе 2023 года активисты предлагали снести памятник Пушкину в Одессе как символ русского мира. Геннадий Труханов, который на тот момент был мэром города, вступился на памятник и предложил вынести вопрос на обсуждение общественности. Позднее градоначальник заявил о том, что его сносить нельзя.

