30 октября, 19:22

Памятник Пушкину в Одессе разрисовали символикой «Азова»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elisabetta Danielli

Закрытый фанерными щитами памятник Александру Пушкину в Одессе оказался разрисован символикой украинского националистического батальона «Азов»*. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«На куб (из щитов вокруг памятника Пушкину. — Прим. Life.ru) уже нанесли трезубец и символику «Азова*», — отмечается в публикации издания.

Напомним, в августе 2023 года в Одессе активисты инициировали вопрос о демонтаже памятника Пушкину как символа «русского мира». Тогдашний мэр Геннадий Труханов выступил против немедленного сноса, предложив вынести данный вопрос на общественное обсуждение. В дальнейшем градоначальник аргументировал сохранение монумента его включением в реестр объектов культурного наследия ЮНЕСКО, что обеспечивает памятнику международную правовую защиту.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Анастасия Никонорова
