Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 13:28

Неизвестные разбросали венки у памятника советскому воину-освободителю в Киркенесе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Неизвестные разбросали и повредили венки, возложенные к памятнику советскому солдату в норвежском городе Киркенес. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания NRK.

Инцидент произошёл у монумента, посвящённого освобождению региона Финнмарк от немецкой оккупации в 1944 году. Цветы были возложены накануне в рамках празднования годовщины этого события. Полиция прибыла на место происшествия и начала расследование по факту вандализма.

«Множество цветов разбросали в воскресенье утром у памятника советским солдатам в память об освобождении в Киркенесе... В настоящее время подозреваемых нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Мангушском округе ДНР произошёл акт вандализма в отношении субургана (буддийской ступы), установленного в память о воинах-буддистах, погибших в ходе СВО. Согласно заявлению Буддийской традиционной Сангхи России, неизвестные демонтировали молитвенные барабаны и повредили флагштоки с государственной символикой.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • норвегия
  • Происшествия
