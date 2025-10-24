Неизвестные осквернили памятник павшим на СВО воинам-буддистам в ДНР
Так мемориал выглядит сейчас. Обложка © Telegram / ТЫЛ И ФРОНТ ЕДИНЫ
Памятник воинам-буддистам, погибшим в ходе специальной военной операции, был осквернён неизвестными в Мангушском округе ДНР. Об сообщили в Буддийской традиционной Сангхи России.
Так субурган выглядел раньше. Фото © Telegram / ТЫЛ И ФРОНТ ЕДИНЫ
По словам представителя сообщества, вандалы демонтировали молитвенные барабаны и срезали флагштоки с государственными символами ДНР и регионов России.
Глава округа Борис Трима опроверг предположения о возможном сносе субургана (так называется буддийский памятник, ещё одно название — ступа. — Прим. Life.ru) местными властями, подчеркнув, что администрация не принимала такого решения, хотя ступа действительно была установлена без согласования на территории археологического памятника. Чиновник сообщил, что уже направил в правоохранительные органы обращение с требованием найти и наказать виновных в осквернении мемориала, который был возведён в мае этого года после Дня Победы.
Ранее Life.ru рассказывал об акте вандализма, который произошёл 5 октября в Никологорах Владимирской области: неизвестные устроили погром на захоронениях ветеранов СВО на местном кладбище — вырвали кресты, разбили лампады и разбросали венки. По словам местных жителей, такие инциденты, включая регулярный срыв российских флагов с захоронений, носят систематический характер, при этом отсутствие камер видеонаблюдения серьёзно затрудняет поимку злоумышленников. В настоящее время правоохранительные органы проводят по данному факту проверку, а обеспокоенные жители опасаются, что после установки новых памятников вандалы могут вновь их разрушить.
