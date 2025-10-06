Вырвали кресты, сорвали флаги: На могилах павших на СВО воинов поглумились вандалы

В посёлке Никологоры Вязниковского района Владимирской области вандалы разгромили могилы участников специальной военной операции на местном кладбище, вырвав кресты из земли и раскидав венки. Кадры опубликованы в местных пабликах.

Инцидент произошёл 5 октября, когда родственники военнослужащих обнаружили сломанные кресты, разбитые лампады и разбросанные цветы на местах захоронений. По словам местной жительницы, случаи осквернения могил носят регулярный характер — с них систематически срывают российские флаги. Одна из свидетельниц описала разрушения словами: «У одного бойца вообще ощущение, будто на могиле станцевали».

На территории кладбища отсутствует система видеонаблюдения, что затрудняет идентификацию злоумышленников. В региональном главке МВД подтвердили, что по факту произошедшего проводится процессуальная проверка и предпринимаются меры по установлению виновных лиц. Местные жители выражают опасения, что после установки памятников вандалы могут разрушить и их.

В минувшем месяце Life.ru рассказывал о похожем случае вандализма под Ростовом. В тот раз неизвестные надругались над памятником российским военнослужащим в хуторе Лагутники — злоумышленники похитили закреплённый на мемориале колокол.