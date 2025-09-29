В Хорватии вандалы изуродовали бюст Гагарина и оставили на нём националистический лозунг
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Veleposlanstvo Rusije u Hrvatskoj
В хорватском городе Пула неизвестные испортили краской памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Посольство России в Хорватии сообщило об инциденте, разместив официальное сообщение в своём Telegram-канале.
Согласно данным посольства, ночью 29 сентября произошёл инцидент: неизвестные испортили бюст, покрасив его и оставив националистический украинский лозунг.
«Посольство <...> разделяет с российскими соотечественниками глубокую обеспокоенность и негодование по факту осквернения в городе Пула бюста первому космонавту Земли», — говорится в публикации.
Памятник Гагарину в Хорватии, который изуродовали вандалы. Фото © Телеканал «Звезда»
Это не первый случай осквернения бюста Гагарина неизвестными лицами. Дипломатическое представительство охарактеризовало произошедшее как печальное последствие «украинизации» Европы.
