В Хорватии вандалы изуродовали бюст Гагарина и оставили на нём националистический лозунг

В хорватском городе Пула неизвестные испортили краской памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Посольство России в Хорватии сообщило об инциденте, разместив официальное сообщение в своём Telegram-канале.

Согласно данным посольства, ночью 29 сентября произошёл инцидент: неизвестные испортили бюст, покрасив его и оставив националистический украинский лозунг.

«Посольство <...> разделяет с российскими соотечественниками глубокую обеспокоенность и негодование по факту осквернения в городе Пула бюста первому космонавту Земли», — говорится в публикации.

Памятник Гагарину в Хорватии, который изуродовали вандалы. Фото © Телеканал «Звезда»

Это не первый случай осквернения бюста Гагарина неизвестными лицами. Дипломатическое представительство охарактеризовало произошедшее как печальное последствие «украинизации» Европы.

