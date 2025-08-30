Мессенджер MAX
Регион
30 августа, 20:49

МВД: В Махачкале дети разрисовали портреты участников спецоперации маркерами

В Махачкале полиция установила личности детей, разрисовавших портреты участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своём Telegram-канале.

В Махачкале установили личности детей, разрисовавших портреты участников СВО. Видео © Telegram / Джамбулат Салавов

По словам Гариевой, проверка показала, что дети, вероятнее всего, сделали это неосознанно. Отец мальчиков рассказал, что в тот день с детьми гулял их дедушка. Мужчина пояснил, что пенсионер не уследил за ними. На проступок детей указал прохожий, после чего, по словам отца, дедушка с внуками купили влажные салфетки и постарались оттереть изображения.

«Мы сами это всё порицаем, мы это всё не приветствуем, с детьми будет проведена хорошая беседа на этот счёт. Никакого умысла не было, это просто детская шалость», — отметил мужчина.

В заключение Гариева добавила, что с детьми будет проведена разъяснительная беседа.

Ранее вандалы осквернили могилы участников спецоперации в Карелии. Инцидент произошёл на кладбище в Кондопоге. С могил сорвали российский триколор и выкинули его в мусорку. Флаги республики и родов войск остались нетронутыми.

