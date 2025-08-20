«Всё, что росло десятилетиями»: Неизвестные разграбили могилу Роберта Рождественского

Могила знаменитого советского поэта Роберта Рождественского подверглась вандализму. Его дочь Екатерина поделилась в социальных сетях кадрами осквернённого захоронения, расположенного на Переделкинском кладбище.

По её словам, неизвестные полностью уничтожили многолетние растения, включая папоротники с дачи поэта, которые были посажены с особой любовью и смыслом, передавая атмосферу «дачной переделкинской жизни». Екатерина подчеркнула, что это не просто клумба, а частичка памяти, отражающая последние пожелания родителей, а не стандартное оформление могил. Наследница поэта предположила, что акт вандализма мог быть спровоцирован чьим-то недовольством «неофициальным» видом захоронения, которое, по её мнению, кто-то счёл «неприглядным» и попытался «благоустроить».

«Кто-то пришлый, видимо, решил, что так некрасиво и поработал на славу — так лучше… Так лучше?» — написала она в соцсетях.