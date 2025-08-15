С могилы Старовойта на 40-й день после смерти исчезло 17 венков
Могила Романа Старовойта на Смоленском кладбище. Обложка © Life.ru
С могилы бывшего министра транспорта России Романа Старовойта на Смоленском кладбище Петербурга пропало 17 траурных венков. К 15 августа, то есть на 40-й день после смерти экс-чиновника, там осталось лишь 16 цветочных композиций из первоначальных 33. Администрация кладбища пока не дала официальных комментариев.
В день похорон 11 июля могилу политика украшали многочисленные венки от коллег, друзей и близких. Сорок дней со дня смерти Старовойта прошли без публичных мероприятий, однако исчезновение цветов вызвало вопросы. Место захоронения продолжает оставаться точкой притяжения для горожан. Многие посетители кладбища останавливаются у могилы экс-министра, чтобы почтить его память и перекреститься.
Напомним, церемония прощания со Старовойтом прошла на Смоленском кладбище, недалеко от часовни Святой Ксении Петербургской. Проводить его в последний путь и поддержать его близких пришли его бывшая супруга вместе с дочерьми, а также его 25-летняя возлюбленная и помощница Полина Корнеева. Она посетила кладбище спустя девять дней после его кончины и со слезами обнимала могилу своего любимого.