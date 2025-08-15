С могилы Старовойта на 40-й день после смерти исчезло 17 венков

С могилы бывшего министра транспорта России Романа Старовойта на Смоленском кладбище Петербурга пропало 17 траурных венков. К 15 августа, то есть на 40-й день после смерти экс-чиновника, там осталось лишь 16 цветочных композиций из первоначальных 33. Администрация кладбища пока не дала официальных комментариев.