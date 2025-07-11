«Я тебя люблю»: Молодая избранница простилась со Старовойтом у гроба
Молодая избранница Старовойта призналась ему в любви у гроба
В момент прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом его возлюбленная, Полина Копылова, склонилась над гробом и тихо прошептала признание в любви.
Полина попрощалась со Старовойтом. Видео © Life.ru
«Я тебя люблю, всё будет хорошо» — произнесла девушка, оставив на гробе букет алых роз.
Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Церемония прощания прошла накануне в Москве, её посетила добрая половина кабмина, а также новый министр транспорта Андрей Никитин. Похоронят Старовойта в Санкт-Петербурге. На церемонию прибыла молодая возлюбленная чиновника — 25-летняя Полина. Она пришла на прощание с охапкой красных роз. Его похоронят без крестика и отпевания — таковы православные каноны для самоубийц.
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