Отпевания не будет: Романа Старовойта похоронят без крестика

Похороны бывшего губернатора Курщины и экс-министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой, пройдут без креста и отпевания — таковы православные каноны для самоубийц. Об этом напоминает StarHit.

Несмотря на его вклад в православную культуру Курской области (регион стал первым, в котором ввели уроки православной культуры), церковь не будет отпевать усопшего, а на могиле на Смоленском кладбище вместо креста появится табличка. Тело не покроют саваном, не положат крестик и венчик. Родные смогут лишь бросить горсть земли и провести скромные поминки дома без кутьи и псалмов. Церковь разрешает утешительную молитву и советует читать молитву Льва Оптинского, а также раздавать милостыню за душу умершего.