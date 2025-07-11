Отпевания не будет: Романа Старовойта похоронят без крестика
StarHit: Похороны совершившего самоубийство Старовойта пройдут без отпевания
Роман Старовойт был верующим человеком. Обложка © Правительство Курской области
Похороны бывшего губернатора Курщины и экс-министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой, пройдут без креста и отпевания — таковы православные каноны для самоубийц. Об этом напоминает StarHit.
Несмотря на его вклад в православную культуру Курской области (регион стал первым, в котором ввели уроки православной культуры), церковь не будет отпевать усопшего, а на могиле на Смоленском кладбище вместо креста появится табличка. Тело не покроют саваном, не положат крестик и венчик. Родные смогут лишь бросить горсть земли и провести скромные поминки дома без кутьи и псалмов. Церковь разрешает утешительную молитву и советует читать молитву Льва Оптинского, а также раздавать милостыню за душу умершего.
Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Показания на него дали бывшие подчинённые. Церемония прощания прошла в Москве, похоронят Старовойта в Санкт-Петербурге.