В Петербурге проходят похороны Романа Старовойта

На Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге прибыл катафалк с телом бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, сообщает РИА «Новости». Машина с московскими номерами прибыла к месту, где придадут земле чиновника.

Участок, который находится близ часовни Ксении Петербургской, уже оцеплен. Под тентом установлен постамент для гроба и выделено пространство для цветов и венков.