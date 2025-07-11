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11 июля, 07:30

В Петербурге проходят похороны Романа Старовойта

На Смоленское кладбище прибыл катафалк с телом Старовойта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /SimonTheSorcerer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /SimonTheSorcerer

На Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге прибыл катафалк с телом бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, сообщает РИА «Новости». Машина с московскими номерами прибыла к месту, где придадут земле чиновника.

Участок, который находится близ часовни Ксении Петербургской, уже оцеплен. Под тентом установлен постамент для гроба и выделено пространство для цветов и венков.

На место уже прибыли журналисты, а также близкие и знакомые Романа Старовойта. Среди них была замечена и его девушка — 25-летняя Полина.

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Напомним, что 7 июля Роман Старовойт был отстранён от должности руководителя Министерства транспорта РФ, а спустя считанные часы после этого события он ушёл из жизни. По некоторым сведениям, высокопоставленному чиновнику грозило до двадцати лет тюремного заключения в связи с делом о присвоении государственных финансовых средств. Показания, уличающие его, были предоставлены его бывшими сотрудниками. Церемония прощания со Старовойтом прошла накануне в столице, погребение состоится в Санкт-Петербурге.

Ольга Сливченко
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