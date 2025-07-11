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11 июля, 08:18

Покончившего с собой Старовойта похоронят недалеко от часовни Ксении Блаженной в Петербурге

Старовойта похоронят в 100 метрах от часовни Ксении Блаженной в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходят похороны экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Чиновника похоронят на Смоленском кладбище в 100 метрах от часовни Ксении Блаженной. Об этом узнал Life.ru.

Место погребения Старовойта. До церемонии погребения состоялась репетиция. Видео © Life.ru

Старовойт, чьи отец и брат проживают в Петербурге, начинал карьеру в Смольном, прежде чем перейти на федеральный уровень.

Назван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с юной возлюбленной
Назван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с юной возлюбленной

Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Церемония прощания прошла накануне в Москве, её посетила добрая половина кабмина, а также новый министр транспорта Андрей Никитин. Похоронят Старовойта в Санкт-Петербурге. На церемонию прибыла молодая возлюбленная чиновника — 25-летняя Полина. Она пришла на прощание с охапкой красных роз. Его похоронят без крестика и отпевания — таковы православные каноны для самоубийц.

Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
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