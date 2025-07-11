Романа Старовойта похоронили в Петербурге
Экс-министра транспорта Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище похоронили экс-министра транспорта и бывшего курского губернатора Романа Старовойта. На церемонии присутствовали в том числе губернаторы Санкт- Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко, а также глава Алтая Андрей Турчак.
Похороны Романа Старовойта в Петербурге. Видео © Life.ru
У могилы Полина, молодая возлюбленная экс-министра, преклонила колено и произнесла несколько слов. Затем над захоронением был установлен крест. На погребении также присутствовали бывшая жена, дочки, брат и мать Старовойта.
Место упокоения экс-министра расположено в престижном районе рядом с часовней Ксении Блаженной. Считается, что захоронения здесь, как правило, предоставляются по распоряжению властей выдающимся государственным деятелям и деятелям культуры.
Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Церемония прощания прошла накануне в Москве, её посетила добрая половина кабмина, а также новый министр транспорта Андрей Никитин. Похоронили экс-чиновника без отпевания — таковы православные каноны для самоубийц.
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