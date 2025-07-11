Романа Старовойта похоронили в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище похоронили экс-министра транспорта и бывшего курского губернатора Романа Старовойта. На церемонии присутствовали в том числе губернаторы Санкт- Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко, а также глава Алтая Андрей Турчак.