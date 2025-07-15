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Регион
15 июля, 09:48

Плакала и обнимала могилу: Возлюбленная Старовойта пришла на кладбище на 9-й день

Молодая возлюбленная Старовойта пришла на его могилу на 9-й день

Молодая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой, пришла на кладбище через 9 дней после его смерти. 25-летняя Полина Корнеева плакала и обнимала могилу своего любимого. Об этом пишет StarHit.

Полина Корнеева приехала одна, чтобы почтить память Старовойта. Девушка опустилась на колени и обняла могилу, что-то тихо шепча и плача.

Молодая жена Старовойта посетила его могилу через 9 дней после смерти. Видео © Telegram/StarHit

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Напомним, 7 июля Старовойта уволили с должности министра транспорта РФ, а через несколько часов он покончил с собой. По предварительным данным, ему грозило до 20 лет тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств. Церемония прощания прошла в Москве 10 июля, похороны состоялись в Санкт-Петербурге, Старовойта похоронили без нательного крестика и отпевания. Полина Копылова пришла проститься с возлюбленным и у гроба тихо сказала: «Я тебя люблю». Ей пришлось сидеть отдельно от семьи покойного, но позже бывшая жена Старовойта подошла к Копыловой и обняла её.

Молодая жена Старовойта посетила его могилу через 9 дней после смерти. Обложка © Telegram/StarHit

Анастасия Никонорова
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