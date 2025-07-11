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Регион
11 июля, 14:59

Бывшая супруга Старовойта под конец похорон обнялась с его молодой возлюбленной

Kp.ru: Экс-жена Старовойта неожиданно обнялась с его девушкой после похорон

Во время прощальной церемонии с бывшим главой Минтранса Романом Старовойтом произошёл неожиданный и трогательный эпизод. Как сообщает Kp.ru, бывшая супруга политика Светлана подошла к его 25-летней возлюбленной Полине Копыловой и обняла её.

По данным издания, сначала Копылова держалась в стороне — ей, вероятно, не разрешили присоединиться к семье Старовойта и занять место рядом с его близкими. Однако ситуация изменилась под конец прощальной церемонии, когда к ней подошли дочери экс-министра, а затем и Светлана Старовойт.

Как передаёт корреспондент издания, женщины обнялись и молча простояли в объятиях, разделяя горе. Корреспондент издания отметил у молодой возлюбленной на пальце помолвочное кольцо.

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Напомним, что о смерти Романа Старовойта стало известно через несколько часов после того, как он был освобождён от должности министра транспорта России. Чиновник свёл счёты с жизнью. По некоторым данным, ему грозило уголовное дело за махинации во время работы губернатором Курской области. Накануне в Москве состоялась церемония прощания, которую посетила добрая половина состава правительства, в том числе преемник Старовойта на посту министра транспорта Андрей Никитин. Сегодня экс-чиновника похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
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