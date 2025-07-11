Бывшая супруга Старовойта под конец похорон обнялась с его молодой возлюбленной

Во время прощальной церемонии с бывшим главой Минтранса Романом Старовойтом произошёл неожиданный и трогательный эпизод. Как сообщает Kp.ru , бывшая супруга политика Светлана подошла к его 25-летней возлюбленной Полине Копыловой и обняла её.

По данным издания, сначала Копылова держалась в стороне — ей, вероятно, не разрешили присоединиться к семье Старовойта и занять место рядом с его близкими. Однако ситуация изменилась под конец прощальной церемонии, когда к ней подошли дочери экс-министра, а затем и Светлана Старовойт.