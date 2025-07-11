Не имела права: Раскрыто, почему избраннице Старовойта запретили сидеть рядом с его семьёй на похоронах

Возлюбленная экс-министра Романа Старовойта держалась в стороне на похоронах из-за неофициального статуса. Такое мнение выразила эксперт по этикету Татьяна Николаева в интервью «Ленте.ру».

Ранее СМИ сообщили, что Полине Копыловой не разрешили сесть рядом с родственниками экс-министра во время церемонии. Кроме того, она держалась на расстоянии от семьи Старовойта во время процессии за катафалком.

Николаева пояснила, что на похоронах официального лица, независимо от обстоятельств смерти, рядом с гробом должны находиться только члены семьи. Это, по её мнению, свидетельствует о том, что девушка не состояла с покойным в официальных отношениях.

Эксперт отметила, что родственники могли запретить Копыловой находиться рядом, если её статус не был определён. Она подчеркнула, что на официальных траурных мероприятиях близко к телу усопшего допускаются только официальные члены семьи.