Не имела права: Раскрыто, почему избраннице Старовойта запретили сидеть рядом с его семьёй на похоронах
Эксперт Николаева: Девушка Старовойта стояла отдельно на похоронах из-за статуса
Возлюбленная Романа Старовойта Полина Копылова. Обложка © Life.ru
Возлюбленная экс-министра Романа Старовойта держалась в стороне на похоронах из-за неофициального статуса. Такое мнение выразила эксперт по этикету Татьяна Николаева в интервью «Ленте.ру».
Ранее СМИ сообщили, что Полине Копыловой не разрешили сесть рядом с родственниками экс-министра во время церемонии. Кроме того, она держалась на расстоянии от семьи Старовойта во время процессии за катафалком.
Николаева пояснила, что на похоронах официального лица, независимо от обстоятельств смерти, рядом с гробом должны находиться только члены семьи. Это, по её мнению, свидетельствует о том, что девушка не состояла с покойным в официальных отношениях.
Эксперт отметила, что родственники могли запретить Копыловой находиться рядом, если её статус не был определён. Она подчеркнула, что на официальных траурных мероприятиях близко к телу усопшего допускаются только официальные члены семьи.
Николаева также не исключила, что возлюбленная Старовойта сама решила держаться в стороне. По её словам, Копылова могла осознавать, что не имеет права находиться рядом с семьёй экс-министра на столь формальном мероприятии.
Напомним, что о смерти Романа Старовойта стало известно через несколько часов после того, как он был освобождён от должности министра транспорта России. Чиновник свёл счёты с жизнью. По некоторым данным, ему грозило уголовное дело за махинации во время работы губернатором Курской области. Накануне в Москве состоялась церемония прощания, которую посетила добрая половина состава правительства, в том числе преемник Старовойта на посту министра транспорта Андрей Никитин. Сегодня экс-чиновника похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.