Стояла в сторонке: Возлюбленной Старовойта запретили сидеть рядом с его семьёй на похоронах

На похоронах экс-министра транспорта Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге его 25-летней возлюбленной и помощнице Полине Копыловой не дали сесть рядом с семьёй усопшего. Всю церемонию девушка простояла в стороне.

Мать Старовойта, едва стоя на ногах от горя, долго и безутешно прощалась с сыном, склонившись над гробом. В этот тяжёлый момент её поддерживали внучки.