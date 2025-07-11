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Регион
11 июля, 11:34
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Стояла в сторонке: Возлюбленной Старовойта запретили сидеть рядом с его семьёй на похоронах

Kp.ru: Помощнице экс-министра Старовойта не позволили сесть рядом с родными

Возлюбленная Романа Старовойта. Обложка © Life.ru

Возлюбленная Романа Старовойта. Обложка © Life.ru

На похоронах экс-министра транспорта Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге его 25-летней возлюбленной и помощнице Полине Копыловой не дали сесть рядом с семьёй усопшего. Всю церемонию девушка простояла в стороне.

Мать Старовойта, едва стоя на ногах от горя, долго и безутешно прощалась с сыном, склонившись над гробом. В этот тяжёлый момент её поддерживали внучки.

«А вот помощнице Романа Владимировича не нашлось места под шатром — Полина всю официальную церемонию простояла в сторонке и только когда подошла проститься, разрыдалась», — пишет kp.ru.

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«Ты не увидишь, как я стану врачом»: Дочери Старовойта обратились к нему на похоронах

Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег во время работы на посту губернатора Курской области. Церемония прощания прошла накануне в Москве, её посетила добрая половина кабмина, в том числе новый министр транспорта Андрей Никитин. Похоронили экс-чиновника без отпевания — таковы православные каноны для самоубийц. Рядом с могилой Старовойта расположены захоронения певицы Людмилы Сенчиной и певца Эдуарда Хиля.

Мария Любицкая
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