«Ты не увидишь, как я стану врачом»: Дочери Старовойта обратились к нему на похоронах

Младшая дочь экс-министра транспорта Романа Старовойта Анастасия простилась с отцом на похоронах. Девочка сказала, что её связь с отцом не оборвётся даже после смерти. Об этом пишет URA.RU.

«Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном, не увидишь, как я закончу университет и стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы ни достигли, это будет благодаря тебе. Несмотря на то, что ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается», — сказала она.