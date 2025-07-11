«Ты не увидишь, как я стану врачом»: Дочери Старовойта обратились к нему на похоронах
Дочери Старовойта поблагодарили отца во время церемонии прощания в Петербурге
Младшая дочь Романа Старовойта на похоронах. Обложка © Telegram/ URA.RU
Младшая дочь экс-министра транспорта Романа Старовойта Анастасия простилась с отцом на похоронах. Девочка сказала, что её связь с отцом не оборвётся даже после смерти. Об этом пишет URA.RU.
«Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном, не увидишь, как я закончу университет и стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы ни достигли, это будет благодаря тебе. Несмотря на то, что ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается», — сказала она.
Старшая дочь губернатора Старовойта в трогательном обращении также выразила глубокую благодарность отцу за всё, что он сделал для семьи, подчеркнув, что он был для них не просто родителем, а «целым миром» — человеком исключительной души и значимости.
Также с Романом Старовойтом простилась его избранница Полина Копылова. Она склонилась над гробом и тихо прошептала признание в любви. Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Церемония прощания прошла накануне в Москве. Похоронили Старовойта в Санкт-Петербурге — без нательного крестика и отпевания.