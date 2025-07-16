Экс-губернатор Курской области, который дал показания на Старовойта, попросился на волю

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов после того, как дал показания против Романа Старовойта, обратился с просьбой о смягчении меры пресечения и освобождении из-под стражи. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Экс-губернатор Курской области Смирнов. Видео © Life.ru

Смирнов является фигурантом дела о нецелевом расходовании бюджетных средств. Речь идёт о сумме в 1 миллиард рублей, выделенной акционерным обществом «Корпорация развития Курской области» на укрепление пограничных территорий. Следственный комитет считает, что именно он был в сговоре со своим заместителем и стоял за этими незаконными схемами.

Показания Смирнова на экс-главу Курской области Романа Старовойта могли повлечь за собой уголовное преследование последнего с максимальным сроком до двух десятилетий. В итоге Старовойт совершил самоубийство, а Смирнов предпринял попытку обрести свободу. Адвокат обвиняемого заявил в суде о том, что поскольку его подзащитный сотрудничает со следствием и уже дал необходимые показания, нет оснований для дальнейшего содержания под стражей. Однако суд не принял аргументы защиты и оставил Смирнова под арестом.