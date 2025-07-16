Экс-губернатор Курской области, который дал показания на Старовойта, попросился на волю
Экс-губернатор Курской области Смирнов попросил выпустить его из СИЗО
Бывший глава Курской области Алексей Смирнов после того, как дал показания против Романа Старовойта, обратился с просьбой о смягчении меры пресечения и освобождении из-под стражи. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Экс-губернатор Курской области Смирнов. Видео © Life.ru
Смирнов является фигурантом дела о нецелевом расходовании бюджетных средств. Речь идёт о сумме в 1 миллиард рублей, выделенной акционерным обществом «Корпорация развития Курской области» на укрепление пограничных территорий. Следственный комитет считает, что именно он был в сговоре со своим заместителем и стоял за этими незаконными схемами.
Показания Смирнова на экс-главу Курской области Романа Старовойта могли повлечь за собой уголовное преследование последнего с максимальным сроком до двух десятилетий. В итоге Старовойт совершил самоубийство, а Смирнов предпринял попытку обрести свободу. Адвокат обвиняемого заявил в суде о том, что поскольку его подзащитный сотрудничает со следствием и уже дал необходимые показания, нет оснований для дальнейшего содержания под стражей. Однако суд не принял аргументы защиты и оставил Смирнова под арестом.
Напомним, ранее Роман Старовойт, руководивший Курской областью с 2019 по 2024 годы, покинул пост губернатора, чтобы занять кресло министра транспорта Российской Федерации. Алексей Смирнов в это время занимал должность заместителя в администрации региона, подчиняясь непосредственно Старовойту. Утро 7 июля началось с указа президента РФ Владимира Путина об отставке чиновника с министерской должности, а уже около 15:30 по московскому времени общественность была потрясена новостью о самоубийстве Старовойта.
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