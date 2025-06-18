«За гранью добра и зла»: Хинштейн возмутился работой Алексея Смирнова в условиях СВО

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн резко раскритиковал действия прежнего руководства региона во главе с Алексеем Смирновым, заявив, что происходящее «вообще за гранью добра и зла». Об этом он сообщил в интервью военному корреспонденту kp.ru Александру Коцу.

Хинштейн отметил, что в начале своей работы его возмутила очередь по региональной выплате за ранения и гибель бойцов спецоперации, формировавшаяся с июля 2024 года. По ней средства не получила 151 семья, а власти объясняли это якобы нехваткой денег. Врио губернатора уверен, что в таком случае нужно было сокращать другие траты в бюджете.

«Этот отрыв, конечно, у меня всегда вызывал и будет вызывать возмущение, когда власть создаёт для себя более чем комфортные условия для жизни, а люди при этом чувствуют себя по-другому», — сказал врио губернатора.

Хинштейн также признался, что ситуация со скандалом вокруг Смирнова является беспрецедентной и не укладывается у него в голове. Он отметил, что совершать коррупционные деяния в условиях боевых действий он органически не переваривает, а данный случай вообще за гранью добра и зла.