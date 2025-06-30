Сорвали триколор и выкинули: В российском регионе разгромили могилы бойцов СВО

В Карелии на кладбище в Кондопоге осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) — с них сорвали российский триколор и выкинули его в мусорку. Флаги республики и родов войск остались нетронутыми. Об этом сообщает сетевое издание «Черника», ссылаясь на свидетельства местной жительницы.

«Мы приложим все усилия, чтобы это дело было доведено до конца. Считаем, что в районах Карелии необходимо усилить патриотическую работу, а органам исполнительной власти на местах — оказывать всяческую поддержку нашим активистам», — прокомментировал ситуацию представитель общественной организации «Ветераны боевых действий Карелии» Максим Кутузов.