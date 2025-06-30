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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 июня, 10:51

Сорвали триколор и выкинули: В российском регионе разгромили могилы бойцов СВО

Вандалы осквернили могилы участников СВО в Карелии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Карелии на кладбище в Кондопоге осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) — с них сорвали российский триколор и выкинули его в мусорку. Флаги республики и родов войск остались нетронутыми. Об этом сообщает сетевое издание «Черника», ссылаясь на свидетельства местной жительницы.

«Мы приложим все усилия, чтобы это дело было доведено до конца. Считаем, что в районах Карелии необходимо усилить патриотическую работу, а органам исполнительной власти на местах — оказывать всяческую поддержку нашим активистам», — прокомментировал ситуацию представитель общественной организации «Ветераны боевых действий Карелии» Максим Кутузов.

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Ранее Life.ru сообщал, как малолетние вандалы разгромили могилы на кладбище в Крыму и снимали всё на видео. Свои развлечения школьники сняли на видео, которое вскоре оказалось в распоряжении полиции. Теперь родители несовершеннолетних ведут поиски родственников покойного, чтобы возместить ущерб и восстановить памятник.

Полина Никифорова
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