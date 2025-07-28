Вандалы, осквернившие блокадный трамвай в Петербурге, принесли извинения
Блокадный трамвай в Петербурге. Обложка © Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта
Двое из трёх вандалов, осквернивших памятник, принесли извинения за содеянное, после того как их задержала полиция. Видео с раскаяниями опубликовала местная полиция.
Извинения от осквернителей блокадного трамвая. Видео © Telegram / Петербургская полиция
«Я очень сожалению о том, что я сделал. Я не могу никак себя простить. Я очень прошу прощения за свои действия», — говорит один из них.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, об омерзительной выходке стало известно сегодня, а произошла она минувшей ночью. Трое пьяных мужчин залезли на крышу блокадного трамвая, сорвали мемориальную табличку и, как-будто этого было мало, справили на него нужду. Того, кто забрался наверх, карма настигла сразу — при попытке слезть на землю он разбил себе лицо.