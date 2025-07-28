Вандалы, осквернившие блокадный трамвай в Петербурге, принесли извинения

Двое из трёх вандалов, осквернивших памятник, принесли извинения за содеянное, после того как их задержала полиция. Видео с раскаяниями опубликовала местная полиция.

Извинения от осквернителей блокадного трамвая. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«Я очень сожалению о том, что я сделал. Я не могу никак себя простить. Я очень прошу прощения за свои действия», — говорит один из них.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.