Разбили памятники и вырвали столики: Малолетние вандалы разгромили кладбище под Челябинском

На кладбище в поселке Ближний Береговой Челябинской области группа подростков устроила погром, повредив десятки захоронений. Посетители, пришедшие навестить могилы своих близких, обнаружили опрокинутые столики, разбросанные цветы и игрушки, а также разбитые надгробия. Жители обратились к губернатору региона Алексею Текслеру в соцсетях.

«Мы боимся, что никто не понесёт наказание. А по моему отцу и по моей дочери протоптались в прямом смысле слова, и ещё по многим захоронениям. Это вандализм, как я могу спокойно ждать суда, которого не будет. Помогите проследить и наказать виновных», — написала местная жительница.