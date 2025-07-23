Разбили памятники и вырвали столики: Малолетние вандалы разгромили кладбище под Челябинском
В Челябинской области подростки разгромили кладбище
На кладбище в поселке Ближний Береговой Челябинской области группа подростков устроила погром, повредив десятки захоронений. Посетители, пришедшие навестить могилы своих близких, обнаружили опрокинутые столики, разбросанные цветы и игрушки, а также разбитые надгробия. Жители обратились к губернатору региона Алексею Текслеру в соцсетях.
В посёлке под Челябинском разгромили кладбище. Видео © VK/ Текслер, ПОМОГИ!!!
«Мы боимся, что никто не понесёт наказание. А по моему отцу и по моей дочери протоптались в прямом смысле слова, и ещё по многим захоронениям. Это вандализм, как я могу спокойно ждать суда, которого не будет. Помогите проследить и наказать виновных», — написала местная жительница.
По информации местных СМИ, погром на кладбище совершили дети до 14 лет. Полиция Челябинской области заявила, что виновные в порче памятников уже установлены, и в настоящее время проводится расследование.
Ранее в Челябинской области мужчина разбил кувалдой памятник, посвящённый участникам спецоперации. Ущерб оценили в более чем 500 тысяч рублей. Злоумышленник уже задержан.
Обложка © VK/ Текслер, ПОМОГИ!!!