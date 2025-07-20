Россиянин разбил кувалдой мемориал воинам СВО и сбежал в другой регион с главной уликой

Памятник – это медиаэкран, который принадлежит местному Дому культуры. Ущерб оценили в более чем 500 тысяч рублей. Полиция выяснила, что вандал – 40-летний местный житель. Он договорился об этом через Интернет с куратором с Украины. После того, как он разбил мемориал, мужчина уехал в другой регион, но его нашли.