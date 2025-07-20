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Регион
20 июля, 14:41

Россиянин разбил кувалдой мемориал воинам СВО и сбежал в другой регион с главной уликой

Мужчина разбил кувалдой мемориал воинам СВО в челябинской Аше

Обложка © СУ СК РФ по Челябинской области

Обложка © СУ СК РФ по Челябинской области

В городе Аша Челябинской области мужчина разбил кувалдой памятник, посвящённый участникам спецоперации. Это произошло на Аллее славы, сообщило региональное СУСК.

Видео © СУ СК РФ по Челябинской области

Памятник – это медиаэкран, который принадлежит местному Дому культуры. Ущерб оценили в более чем 500 тысяч рублей. Полиция выяснила, что вандал – 40-летний местный житель. Он договорился об этом через Интернет с куратором с Украины. После того, как он разбил мемориал, мужчина уехал в другой регион, но его нашли.

Против него возбудили уголовное дело за повреждение воинского захоронения. Оказалось, что улики были при нём – злоумышленник снимал преступление на видеокамеру.

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Ранее в Кондопоге, Карелия, произошёл акт вандализма на кладбище: с могил участников СВО сорвали и выбросили в мусорные контейнеры российские флаги. При этом флаги Республики Карелия и различных родов войск остались на месте.

Анастасия Никонорова
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