Россиянин разбил кувалдой мемориал воинам СВО и сбежал в другой регион с главной уликой
Мужчина разбил кувалдой мемориал воинам СВО в челябинской Аше
Обложка © СУ СК РФ по Челябинской области
В городе Аша Челябинской области мужчина разбил кувалдой памятник, посвящённый участникам спецоперации. Это произошло на Аллее славы, сообщило региональное СУСК.
Видео © СУ СК РФ по Челябинской области
Памятник – это медиаэкран, который принадлежит местному Дому культуры. Ущерб оценили в более чем 500 тысяч рублей. Полиция выяснила, что вандал – 40-летний местный житель. Он договорился об этом через Интернет с куратором с Украины. После того, как он разбил мемориал, мужчина уехал в другой регион, но его нашли.
Против него возбудили уголовное дело за повреждение воинского захоронения. Оказалось, что улики были при нём – злоумышленник снимал преступление на видеокамеру.
Ранее в Кондопоге, Карелия, произошёл акт вандализма на кладбище: с могил участников СВО сорвали и выбросили в мусорные контейнеры российские флаги. При этом флаги Республики Карелия и различных родов войск остались на месте.