В слепой зоне камер: Флаги на могилах бойцов СВО на Урале оказались изодраны

В Екатеринбурге на Окружном кладбище посетители обнаружили порванные российские флаги на могилах павших участников спецоперации. Об этом пишет e1.ru со ссылкой на очевидцев, заснявших видео с места происшествия.

Однако родственники похороненных военнослужащих в версию с ветром не верят, так как порезы на флагах ровные, будто сделаны острым предметом. По их мнению, всё это тянет на состав преступления. Также выглядит странным то, что флаги порваны только на могилах, которые оказались вне видимости камер наблюдения. Тогда как под камерами захоронения солдат остались целыми. Руководство кладбища готовит обращение в полицию.