В слепой зоне камер: Флаги на могилах бойцов СВО на Урале оказались изодраны
В Екатеринбурге обнаружили разорванные флаги на могилах бойцов СВО
Обложка © e1.ru
В Екатеринбурге на Окружном кладбище посетители обнаружили порванные российские флаги на могилах павших участников спецоперации. Об этом пишет e1.ru со ссылкой на очевидцев, заснявших видео с места происшествия.
Порванные флаги на могилах бойцов СВО в Екатеринбурге. Видео © e1.ru
«Флаги имеют визуальные порезы (разрывы), но точно сказать, каким образом это произошло — ветер или умышленные действия третьих лиц, — нет возможности», — прокомментировал ситуацию начальник «Службы городских кладбищ» Константин Калашников.
Однако родственники похороненных военнослужащих в версию с ветром не верят, так как порезы на флагах ровные, будто сделаны острым предметом. По их мнению, всё это тянет на состав преступления. Также выглядит странным то, что флаги порваны только на могилах, которые оказались вне видимости камер наблюдения. Тогда как под камерами захоронения солдат остались целыми. Руководство кладбища готовит обращение в полицию.
Ранее в городе Аша Челябинской области мужчина разбил кувалдой памятник, посвящённый участникам спецоперации. Это произошло на Аллее славы. Ущерб оценили в более чем 500 тысяч рублей. Полиция выяснила, что вандал – 40-летний местный житель, завербованный представителем с Украины.