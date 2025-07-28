Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 11:53

«‎Блокадный трамвай» пережил блокаду Ленинграда, но был сломлен тремя пьяными петербуржцами

В Петербурге разыскивают трёх вандалов, осквернивших Блокадный трамвай

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Afanasev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Afanasev

В Санкт-Петербурге трое вандалов надругались над мемориалом «Блокадный трамвай», частично его разрушив. На постаменте установлен настоящий вагон, который пережил блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. О случившемся сообщает СК по региону.

Вандалы повредили «Блокадный трамвай». Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Ночью с 27 на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник Блокадному Трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео», — уточнили в ведомстве.

Сейчас видео, отснятое самими нарушителями, изучают правоохранители. В кадре подозреваемый говорит, что хочет «отомстить всем трамваям». К слову, возмездие свыше пришло к одному из вандалов сразу. Он спрыгнул на землю, когда искалечил крышу вагона, и разбил в кровь лицо о железное ограждение. Памятник трамваю установлен в том месте, где во время блокады были противотанковые заставы, их делали из вагонов, наполняя салон камнями. Памятник уже ремонтируют, личности подозреваемых устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Думал, пожар: Стал известен мотив ребёнка, потушившего Вечный огонь под Ярославлем
Думал, пожар: Стал известен мотив ребёнка, потушившего Вечный огонь под Ярославлем

Ранее сообщалось, что на кладбище в посёлке Ближний Береговой Челябинской области группа подростков устроила погром, повредив десятки захоронений. Посетители, пришедшие навестить могилы своих близких, обнаружили опрокинутые столики, разбросанные цветы и игрушки, а также разбитые надгробия.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar