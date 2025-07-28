«‎Блокадный трамвай» пережил блокаду Ленинграда, но был сломлен тремя пьяными петербуржцами

В Санкт-Петербурге трое вандалов надругались над мемориалом «Блокадный трамвай», частично его разрушив. На постаменте установлен настоящий вагон, который пережил блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. О случившемся сообщает СК по региону.

Вандалы повредили «Блокадный трамвай». Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Ночью с 27 на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник Блокадному Трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео», — уточнили в ведомстве.

Сейчас видео, отснятое самими нарушителями, изучают правоохранители. В кадре подозреваемый говорит, что хочет «отомстить всем трамваям». К слову, возмездие свыше пришло к одному из вандалов сразу. Он спрыгнул на землю, когда искалечил крышу вагона, и разбил в кровь лицо о железное ограждение. Памятник трамваю установлен в том месте, где во время блокады были противотанковые заставы, их делали из вагонов, наполняя салон камнями. Памятник уже ремонтируют, личности подозреваемых устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.