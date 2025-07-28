«Блокадный трамвай» пережил блокаду Ленинграда, но был сломлен тремя пьяными петербуржцами
В Петербурге разыскивают трёх вандалов, осквернивших Блокадный трамвай
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В Санкт-Петербурге трое вандалов надругались над мемориалом «Блокадный трамвай», частично его разрушив. На постаменте установлен настоящий вагон, который пережил блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. О случившемся сообщает СК по региону.
Вандалы повредили «Блокадный трамвай». Видео © Telegram / Mash на Мойке
«Ночью с 27 на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник Блокадному Трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео», — уточнили в ведомстве.
Сейчас видео, отснятое самими нарушителями, изучают правоохранители. В кадре подозреваемый говорит, что хочет «отомстить всем трамваям». К слову, возмездие свыше пришло к одному из вандалов сразу. Он спрыгнул на землю, когда искалечил крышу вагона, и разбил в кровь лицо о железное ограждение. Памятник трамваю установлен в том месте, где во время блокады были противотанковые заставы, их делали из вагонов, наполняя салон камнями. Памятник уже ремонтируют, личности подозреваемых устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
Ранее сообщалось, что на кладбище в посёлке Ближний Береговой Челябинской области группа подростков устроила погром, повредив десятки захоронений. Посетители, пришедшие навестить могилы своих близких, обнаружили опрокинутые столики, разбросанные цветы и игрушки, а также разбитые надгробия.