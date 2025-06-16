Думал, пожар: Стал известен мотив ребёнка, потушившего Вечный огонь под Ярославлем

В Ярославской области восьмилетний мальчик, заливший водой Вечный огонь, имеет некоторые задержки в развитии. Из-за особенностей своего развития, ребёнок был уверен, что тушит пожар, рассказал РИА «Новости» источник.

После инцидента с мальчиком и его родителями провели профилактическую беседу. Собранные материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения. При этом, семья характеризуется как благополучная и не состоит на учёте в органах опеки.