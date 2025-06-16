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16 июня, 10:51

Думал, пожар: Стал известен мотив ребёнка, потушившего Вечный огонь под Ярославлем

Мальчик, потушивший Вечный огонь под Ярославлем, имеет задержки в развитии

Обложка © VK / Подслушано Семибратово

Обложка © VK / Подслушано Семибратово

В Ярославской области восьмилетний мальчик, заливший водой Вечный огонь, имеет некоторые задержки в развитии. Из-за особенностей своего развития, ребёнок был уверен, что тушит пожар, рассказал РИА «Новости» источник.

После инцидента с мальчиком и его родителями провели профилактическую беседу. Собранные материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения. При этом, семья характеризуется как благополучная и не состоит на учёте в органах опеки.

Мужчина справил нужду у Вечного огня на Марсовом поле
Мужчина справил нужду у Вечного огня на Марсовом поле

Ране подобный случай произошёл в Туле, где турист осквернил Вечный огонь. Мужчина справил нужду прямо у мемориала, против него уже возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Наталья Афонина
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