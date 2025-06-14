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14 июня, 19:45

В Ярославской области мальчик потушил Вечный огонь, залив его водой

Обложка © VK / Подслушано Семибратово

Обложка © VK / Подслушано Семибратово

12 июня в День России в Ярославской области мальчик потушил Вечный огонь. Инцидент произошёл в посёлке Семибратово Ростовского района.

В Ярославской области ребёнок потушил Вечный огонь, залив его водой. Видео © VK /Подслушано Семибратово

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мальчик лет 6-8 подъезжает к мемориалу велосипеде, и сначала смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей, где прежде, вероятно, находились цветы. Затем ребёнок уезжает.

«Заявление в полицию по факту инцидента поступило. Личность несовершеннолетнего устанавливается сотрудниками полиции», — приводит РИА «Новости» комментарий местной полиции в связи с инцидентом.

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Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина совершил непристойное действие вблизи на мемориале на Марсовой поле. Он помочился у первого зажжённого в СССР Вечного огня.

Анастасия Никонорова
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