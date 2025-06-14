В Ярославской области мальчик потушил Вечный огонь, залив его водой

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мальчик лет 6-8 подъезжает к мемориалу велосипеде, и сначала смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей, где прежде, вероятно, находились цветы. Затем ребёнок уезжает.