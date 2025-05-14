В Туле задержали приезжего, который помочился на Вечный огонь

В Туле, городе-герое Великой Отечественной войны, приезжий осквернил Вечный огонь, справив нужду прямо у мемориала. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Telegram-канал «Тула. Происшествия» опубликовал появившееся в сети видео, на котором иностранец в состоянии опьянения мочится на Вечный огонь, расположенный у мемориала «Три штыка».