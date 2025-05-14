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Регион
14 мая, 12:46

В Туле задержали приезжего, который помочился на Вечный огонь

Фото © СУ СК России по Тульской области

Фото © СУ СК России по Тульской области

В Туле, городе-герое Великой Отечественной войны, приезжий осквернил Вечный огонь, справив нужду прямо у мемориала. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Telegram-канал «Тула. Происшествия» опубликовал появившееся в сети видео, на котором иностранец в состоянии опьянения мочится на Вечный огонь, расположенный у мемориала «Три штыка».

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А ранее в Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор. Как сообщили в УФСБ по Алтайскому краю, подозреваемый намеревался устроить поджог с помощью канистры дизельного топлива, чтобы дестабилизировать работу местных властей.

Марина Фещенко
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