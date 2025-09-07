Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 16:43

Вандалы сорвали и унесли колокол с памятника героям СВО на юге России

В Ростовской области разыскивают похитителей колокола с мемориала героям СВО

Мемориал Героям СВО, с которого вандалы сняли колокол. Обложка © VK / Новости Ростова-на-Дону

В Волгодонском районе Ростовской области неизвестные осквернили на кладбище памятник военнослужащим, погибшим во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации. В частности с мемориала украли колокол, установленный буквально на днях. В пресс-службе ГУМВД РФ по региону сообщили, что ищут вандалов.

Памятник размещён в хуторе Лагутники, он сделан в форме арки, к которой крепился колокол. Полиция уже начала расследование, личности вандалов будут установлены. А пока местные решают, как восстановить мемориал.

Ранее сообщалось, что в Махачкале полиция установила личности детей, разрисовавших портреты участников специальной военной операции (СВО). С несовершеннолетними будет проведена разъяснительная беседа.

